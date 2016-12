VIDÉO - Marin a remporté le concours "Prodiges" sur France 2 grâce à ses talents précoces de clarinettiste, jeudi 29 décembre 2016.

Crédit : Capture d'écran Marin Chapoutot, lauréat de l'édition 2016 de "Prodiges" sur France 2

par Cécile De Sèze publié le 30/12/2016 à 12:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Douze ans et déjà Prodige. Avec sa clarinette, Marin Chapoutot a bluffé le jury de l'émission de France 2, diffusée jeudi 29 décembre. Marianne James ainsi qu'Élisabeth Vidal, Gautier Capuçon et Patrick Dupond, ont trouvé le jeune génie qu'ils cherchaient avec ce clarinettiste tourangeau impressionnant.



Face à lui, Marin affrontait deux autres participantes de son âge, Lucie en chant et Clara en danse, mais il ne leur a laissé aucune chance avec son impressionnante interprétation du Concerto pour Clarinette de Mozart. C'est donc la catégorie instruments, dont il était le représentant, qui l'a emporté.



"Je ne m'y attendais pas du tout. C'est un rêve qui vient de se réaliser, je ne me rends pas trop compte pour le moment", a réagi le jeune prodige juste après sa victoire. "C’est très très émouvant car c’est un travail très récompensé. Je me dis que j’ai plutôt bien joué et je ne regrette rien du coup", poursuit-il dans les colonnes du Figaro.fr.

Passion clarinette, et autres

Il faut dire que le pré-adolescent y met du sien pour atteindre son objectif. Toujours sur le site d'information, on peut lire qu'il travaille son instrument deux heures par jour, mais "c'est un plaisir", assure-t-il. Cela fait plus de 5 ans qu'il pratique la clarinette, "l'instrument qui m'emballait le plus", explique-t-il. Cette année, il n'a pas reçu que le prix de France 2, mais aussi celui de l'Académie Petites mains symphoniques.



Et avec l'argent qui lui est remis en tant que "Prodige", 10.000 euros, Marin compte s'acheter des clarinettes. "Une clarinette basse comme celle que j’ai utilisée pour le Concerto en la majeur de Mozart, qui m’a été prêtée par le Conservatoire, et une en si (bémol), plus petite, car la mienne est vieille et fatiguée", précise le jeune musicien.



Mais la clarinette n'est pas la seule passion qui le fait vibrer, même si c'est sa "passion principale". À côté, Marin s'intéresse également à l'histoire-géographie, de l'époque des Lumières jusqu'à contemporaine. Côté sport, il pratique le catamaran.

Tombé dans la musique quand il est né

Si le jeune homme jongle avec tous ces loisirs, la musique reste centrale. Elle l'a d'ailleurs toujours été pour cet enfant élevé dans une famille de musiciens. "On a tous une passion pour la musique", confirme-t-il, toujours au Figaro.fr. Un papa mélomane, une maman professeur de piano au Conservatoire... Mais aussi un frère aînépianiste au prestigieux Conservatoire National de Supérieur de Musique à Paris. Et une sœur qui partage son attirance pour les instruments à vent puisqu'elle-même joue de la flûte traversière.



Marin Chapoutot a les cartes entre ses mains. Après avoir convaincu le jury de Franc 2, il peut désormais tout miser pour réaliser son rêve. "Prodiges m’a énormément encouragé à travailler encore plus. Je savais déjà que je voulais devenir clarinettiste-soliste mais là j’ai appris à jouer devant un très grand public ! Du coup j’ai moins peur face à un public plus petit. On se dit qu’on a connu bien pire", conclut le jeune prodige.