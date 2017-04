publié le 17/04/2017 à 17:27

C'est une soirée marquée par les fictions, de la plus populaire à la plus raffinée. La première, c'est évidemment Camping Paradis sur TF1. Ce n'est pas la série qui vous fera cogiter la nuit sur l'avenir de la planète, mais une série doit être jugée pour ce qu'elle a voulu être, non pour ce qu'on aurait voulu qu'elle fût. Et si cette fiction n'est pas la plus finement écrite, telle qu'elle est elle est sympa, et on y traite des mêmes sujets de société que dans des séries plus lourdement sociales. Côté audiences, elles ont baissé mais le public continue à être attaché à l'équipe autour de Tom Delorme (Laurent Ournac) et ce soir encore, si les eaux de la Méditerranée sont claires, les situations le sont moins, et si vous aimez regarder n'en ayez pas honte, il n'y a pas lieu.



Sur France 2, Zone Blanche a très bien démarré : 4 millions de téléspectateurs, mais il ne faut pas qu'elle baisse. Cette fiction bien vue des critiques, les mêmes qui ont aimé Lost et Les Revenants, deux séries qui n'ont pas tenu toutes leurs promesses. Zone blanche les tient, même si on peut être agacé par l'esthétisme glauque comme l'époque les aime. Répétons-le, la forêt est le personnage principal, la production en joue à la limite du trop. C'est dans la forêt qu'a par exemple été enlevée Laurène, une jeune fille revenue avec deux doigts en moins. 20 ans plus tard, elle est devenue la major de gendarmerie du coin devant résoudre 38 meurtres.

"Versailles" sur Canal + et "The Island" sur M6

L'autre série qui marche bien, c'est Versailles, sur Canal +. Cette coproduction internationale, c'est le plus fort démarrage sur la chaîne, et même leur Louis XIV est aussi bourbonien qu'Isabelle Morini-Bosc suédoise, la coproduction est réussie. Chaque épisode coûte environ 3 millions d'euros et ça se voit à l'écran.

La contre-programmation, c'est Mike Horn sur M6 qui emmène dans The Island des hommes et des femmes se tester à l'autre bout du monde, mais même à l'autre bout du monde sur des îles vierges, on constate une pollution phénoménale.