"Dix pour cent" revient pour une deuxième saison

publié le 16/04/2017 à 20:12

Après un succès retentissant lors de la diffusion de sa première saison en 2016, la série Dix pour cent revient le 19 avril pour le début d'une deuxième saison particulièrement attendue, avec des invités prestigieux comme Juliette Binoche, Virginie Efira ou Julien Doré. 5 millions de téléspectateurs s'étaient rassemblés en moyenne devant chaque épisode l'an passé, faisant de Dix pour cent l'une des vraies surprises de la saison TV.



Ancien acteur et agent, Michel Feller est l'un des co-producteurs de la série, en compagnie de Dominique Besnehard. Interrogé sur les débuts de Dix pour cent, il confie que le projet avait démarré avec "pas mal d'inquiétudes", mais que la réception critique des premiers épisodes avait rassuré toute l'équipe au sujet de sa viabilité.

Il explique que ce qui se passe dans Dix pour cent reste "un peu en dessous de la réalité. Le fond de tout cela est vrai, même si on a mélangé des situations". Ancien agent, il confie que ce métier consiste un peu en du "dépannage 24/24" et qu'il s'agit aussi de participer à des projets "à différentes étapes". Avoir été lui-même acteur est, selon lui, un vrai plus pour pouvoir comprendre ce que vit un comédien au quotidien.



Une saison 3 est d'ores et déjà prévue pour Dix pour cent. Selon Michel Feller, le tournage pourrait débuter en janvier 2018 et devrait réserver son lot d'invités de marque. Interrogé sur celui ou celle qu'il aimerait voir au casting de la série, il confie que Dany Boon serait pour lui une recrue de choix et qui correspondrait parfaitement à ce qui a été écrit pour l'instant.

L'actu des médias

- Après l'annulation par France 2 du débat entre les candidats à la présidentielle prévu initialement pour le jeudi 20 avril, on ne sait toujours pas ce que va proposer la chaîne ce soir-là. Des interviews successives des candidats avaient été évoquées.



- Pascale Clark et Candice Marchal lancent le 18 avril un nouveau médium indépendant, BoxSons, qui se veut indépendant et sera disponible sur un site et une application mobile sur abonnement.



- Les Minikeums seront bientôt de retour sur France 4. Cette émission pour la jeunesse, diffusée de 1993 à 2002 sur France 3, avait marqué toute une génération d'enfants, mélangeant dessins animés et séquences parodiques.