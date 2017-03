Audiences TV : "Camping Paradis" fait un carton devant "Shades of Blue"

publié le 14/03/2017 à 09:48

Camping Paradis a fait un énorme carton pour son retour lundi 13 mars. La série avec Laurent Ournac a réuni près de 5,7 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 24,3 % ! L'épisode inédit avait des parfums de vacances avec l'organisation de l'élection de Miss et Mister Camping. Pour l'occasion, Ournac était accompagné de deux actrices de Plus belle la vie : Juliette Chêne et Élodie Varle.



France 2 arrive sur la seconde marche du podium avec Shades of Blue. La nouvelle série policière avec Jennifer Lopez avait la lourde tâche de succéder à Castle, fiction qui a passionné pendant 8 saisons le public. Les aventures de la flic ripou, mère célibataire, incarnée par la chanteuse américaine ont été suivies par 2,9 millions de curieux et 11,6 de part de marché. Des débuts timides pour une série qui a connu le succès aux États-Unis.

En troisième position, on retrouve un film : Prisoners, réalisé par Denis Villeneuve (Premier contact). Diffusé sur M6, le thriller américain avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman a passionné 2,4 millions de personnes. Un autre long-métrage arrive à la quatrième place : Un homme de trop, de Costa-Gavras. Le film franco-italien avec Bruno Cremer, Jean-Claude Brialy, Gérard Blain et Michel Piccoli a été vu par 1,6 millions de téléspectateurs.