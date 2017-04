publié le 17/04/2017 à 12:00

Le temps est pluvieux, l'air est froid et heureusement ce lundi est férié. En cette journée calme où personne ne vous reprochera de n'avoir pas mis le nez dehors, c'est l'occasion de se glisser sous la couette et de regarder des séries. Cette semaine, l'événement de ce côté-là, c'est la nouvelle saison de Dix pour cent qui débarque sur France 2 mercredi 19 avril. Les agents infernaux de l'agence artistique ASK reviennent pour tenter de sauver la boîte après le décès, dans la première saison, de son créateur.



France 2 a mis en ligne, en avant-première, le premier épisode de cette deuxième saison qui va, encore une fois, voir défiler un panel de stars impressionnant. Après Nathalie Baye, Line Renaud ou encore Cécile de France, les téléspectateurs pourront prendre du plaisir à voir Isabelle Adjani, Virginie Efira ou encore Ramzy Bédia dans leur propre rôle. Les six épisodes de la saison 2 seront également diffusés en intégralité dans le cadre du festival Série Mania au UGC Normandie, à Paris, en présence des acteurs, ce lundi 17 avril, à partir de 18h30.

Cette saison promet d'être beaucoup plus trash que la première, portée par son succès, avec une fin "en apothéose" d'après Michel Feller, le producteur qui précise que cette dernière prend place au festival de Cannes. Alors qu'une rumeur sur une apparition de François Hollande dans la série française a circulé pendant quelques jours, elle a finalement été démentie par le producteur Dominique Besnehard. Pendant la première saison, c'est notamment sa compagne Julie Gayet que les téléspectateurs ont pu voir aux côtés de Joey Starr.