Vanessa Burggraf et Yann Moix sur le plateau du 15 avril

publié le 17/04/2017 à 11:35

"Ce sera avec Vanessa Burggraf et Yann Moix, c’est certain", a clarifié Laurent Ruquier. Samedi 15 avril au soir, lors de la diffusion d'une spéciale de On n'est pas couché, l'animateur de France 2 a tenu à faire taire les rumeurs sur un éventuel départ de son intervieweuse politique. Au cœur de nombreuses polémiques cette saison, la journaliste sur France 24 devait potentiellement quitter l'émission diffusée tous les samedis soirs selon les on-dit du milieu.



Le dernier en date à avoir semé le doute est Thierry Ardisson, le 8 avril dernier. Il avait même annoncé le nom de la potentielle remplaçante. Selon lui, il aurait pu s'agir de Sonia Mabrouk, qui anime un débat sur Public Sénat. Cette dernière, en promotion pour son livre, a démenti l'information sur le plateau de Salut les terriens affirmant qu'on ne lui avait pas proposé, relève Le Figaro.

Si la douzième saison est bien renouvelée par la chaîne, Vanessa Burggraf et Yann Moix auront toujours dans leurs rôles d'intervieweurs piquants envers les différents invités. Samedi soir était diffusée une spéciale où les anciens chroniqueurs ont débattu autour de Laurent Ruquier, dont Éric Zemmour, Éric Naulleau, Léa Salamé, Natacha Polony, Aymeric Caron et Audrey Pulvar.