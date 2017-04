Audiences TV : "La Grande Vadrouille" passionne les téléspectateurs

publié le 17/04/2017 à 09:43

Énorme succès pour La Grande Vadrouille, le film culte de Gérard Oury avec Louis de Funès et Bourvil, sur France 2. Plus de 6 millions de téléspectateurs ont vu (et certainement pour beaucoup revu) la plus célèbre comédie française sur la Seconde Guerre mondiale. Le long-métrage fait un carton à chaque diffusion. Avec près de 17,3 millions de spectateurs à sa sortie en salles en 1966, La Grande Vadrouille est longtemps resté le film français le plus vu en salles jusqu'à la déferlante Titanic en 1998.



En seconde position, on retrouve le cinquième volet de Fast and Furious avec Vin Diesel et le regretté Paul Walker, qui a passionné 3,7 millions d'amateurs de belles cylindrées pour 18% de part d'audience. Sur la troisième marche du podium, c'est la série Inspecteur Barnaby qui tire son épingle du jeu attirant 2,7 millions de téléspectateurs sur France 3 pour 12,3% de part de marché. Sur M6, le dessin animé de Disney Rebelle a fait vibré plus de 2 millions de Français pour 9,2% de part d'audience. Arte arrive à la cinquième place avec Nos plus belles années. La magnifique fable mélancolique de Sydney Pollack avec Barbra Streisand Robert Redford a été regardé par un peu plus de 800.000 téléspectateurs.