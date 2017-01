Arte diffuse samedi 14 janvier un documentaire sur Vincent Van Gogh et la célèbre histoire de l'oreille coupée. Pourquoi a-t-il commis ce geste fou ?

par Isabelle Morini-Bosc publié le 14/01/2017 à 19:00

Samedi 14 janvier à 20h50, Arte diffuse une enquête qui concerne un peintre célèbre : Van Gogh, l'homme à l'oreille coupée. On rappelle les faits : le 23 décembre 1888 à Arles, l'artiste se place devant un miroir et se coupe l'oreille, qu'il porte ensuite à une jeune prostituée. C'est précis, ce qui l'est moins, ce sont les raisons de sa déraison. Le documentaire se propose d'amener quelques éclaircissements.



Et puis, s'est-il vraiment tranché toute l'oreille, ou simplement un morceau du lobe, version retenue par l'histoire ? C'est ce qu'a voulu savoir Bernadette Murphy, une britannique folle de la Provence et de Van Gogh au point de mener une enquête de sept ans pour découvrir la vérité et tout savoir de l'état d'esprit d'un homme dont l'esprit était en sale état. Rémi Sulmont l'évoquait déjà la semaine dernière dans RTL vous en parle déjà.

Un contexte passionnant

Le contexte est passionnant, le désamour entre Van Gogh et les arlésiens, entre Van Gogh et Gauguin qui profite de lui. Et alors que la famille a tout détruit, comment sait-on que le jour du drame, Van Gogh avait reçu une lettre de son frère lui annonçant ses fiançailles, d'où sa terreur de ne plus être financé et chouchouté par ce frère ? On le sait par l'étude d'un autre tableau peint le jour du drame, avec sur la toile l'enveloppe de la lettre et le cachet de la poste lisible ! Même si 52 minutes au lieu de 90 auraient largement suffi, ce document mérite vraiment qu'on lui prête une oreille attentive.