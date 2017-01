AUDIENCES TV - Le premier débat de la primaire de la droite et du centre en octobre dernier avait été suivi par plus de 5,6 millions de personnes sur RTL et TF1.

C'est la politique qui a passionné le plus de monde dans la soirée du 12 janvier. Le débat de la primaire de la gauche, diffusé sur TF1, a intéressé 3.8 millions de citoyens, soit 18,3 % de part d'audience. En seconde position, on retrouve Limitless, la nouvelle série de M6, qui a attiré 3.6 millions de curieux, soit 14,3 % de PDA. France 2 réussit à se hisser sur la troisième marche du podium grâce au magazine Envoyé spécial : 1.9 million de téléspectateurs pour 9,7% de part d'audience.



Sur NT1, la saga Jason Bourne a rencontré un certain succès. La Mort dans la peau, porté par Matt Damon, a passionné 1.4 million de fans, soit 5,7 % de part d'audience. Enfin, The Bodyguard, film culte avec Kevin Costner et Whitney Houston dans les rôles-titres, a toujours des admirateurs 25 ans après sa sortie : 1 million de téléspectateurs, et 5,3 % de part d'audience.