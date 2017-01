Ary Abittan est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

REPLAY - Ary Abittan est de retour sur scène avec "My story", son nouveau one-man-show. L'humoriste est l'invité de Stéphane Bern le vendredi 13 janvier 2017.

par Germain Sastre publié le 13/01/2017 à 11:00

Après plus de deux ans d'absence sur scène et plus de 15 millions d'entrées au cinéma avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Visiteurs 3 mais aussi Débarquement immédiat, Ary Abittan revient sur les planches et présente son nouveau spectacle My Story. Dans ce nouveau one-man-show, l'humoriste et comédien raconte les différentes parties de sa vie et égrène avec le public, son enfance, son mariage, son divorce, son célibat et ses enfants.

"My story", le nouveau spectacle d'Ary Abittan

Ary Abittan sera à La cigale du 28 février au 4 mars 2017 et partira ensuite sur les routes de France pour une tournée. Il passera notamment à Nantes le 25 janvier, à Calais pour son anniversaire le 31 janvier, à Dijon le 8 février, Lyon le 5 avril ou encore Marseille le 4 mai.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

