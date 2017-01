Michel Drucker révèle pourquoi il n'a pas eu d'enfant avec son épouse

L'animateur phare de France 2 est à l'affiche d'un one-man-show, dans lequel il revient sur ses cinquante ans de carrière. L'occasion pour lui de se laisser aller à quelques confidences.

Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP Michel Drucker a présenté "Vivement Dimanche" pendant des années

par Lucie Valais publié le 13/01/2017 à 16:06

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Cinquante ans de carrière ! Michel Drucker, le présentateur incontournable de la télévision française est actuellement sur les planches du Théâtre des Bouffes Parisiens. Dans son one-man-show, Seul...avec vous, il évoque ses souvenirs, sa carrière, ses rencontres.



L'occasion pour lui de revenir sur les moments marquants de sa vie, dans une interview accordée à VSD. Michel Drucker a notamment abordé des aspects de sa vie privée, avec notamment des confidences sur sa femme, DanySaval. Une relation qui a débuté en 1972, alors que les deux jeunes gens avaient une certaine notoriété, l'un à la télévision, l'autre au cinéma.



"Quand j’ai connu Dany, j’étais en pleine spirale ascendante, je quittais l’univers du reportage sportif pour autre chose. C’était obsessionnel. À l’époque, elle quittait ce métier. Elle avait déjà eu plusieurs vies", raconte Michel Drucker. Un contexte délicat, qui explique en partie pourquoi le présentateur n'a jamais eu d'enfant avec l'actrice.

J'ai tout de suite considéré Stéphanie comme ma fille Michel Drucker Facebook Twitter Linkedin

Une conjoncture compliquée à laquelle s'ajoute le passé difficile de Dany Saval. "Elle avait déjà eu plusieurs vies. Stéfanie, sa fille, avait 5 ans. J’ai tout de suite su qu’elle avait failli y passer, à la naissance : elle est née à 5 mois et 1 semaine (...). Dany a été hyper-traumatisée par cette naissance d’autant que l’obstétricien lui disait que ça risquait d’être compliqué pour la suite", confie Michel Drucker.



Et d'ajouter : "Moi, j’ai eu le coup de foudre pour Stéfanie, je l’ai tout de suite considérée comme ma fille (...), les années ont passé et je n’ai pas éprouvé le besoin d’avoir un autre enfant".