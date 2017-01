Le prince William console une petite fille orpheline de père

En visite dans un centre pour les familles endeuillées, le prince Wiliam a réconforté une petite fille qui a perdu son père. Il s'est aussi confié sur sa propre expérience du deuil.

Crédit : Matt Dunham / POOL / AFP Le prince William a réconforté la petite Aoife, 9 ans, qui a perdu son père il y a six ans.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 13/01/2017 à 17:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un moment rare et plein d'émotion. Pour leur première sortie officielle de l'année 2017, le prince William et sa femme Kate Middleton se sont rendus dans une association qui aide les familles à surmonter une épreuve douloureuse. Le duc de Cambridge y a rencontré une petite fille de neuf ans, Aoife, qui est orpheline de père.



Assis à côté d'elle, il s'est voulu réconfortant : "Tu te souviendras toujours de lui. (...) J'ai perdu ma maman quand j'avais 15 ans et mon frère en avait 12". Le père d'Aoife est décédé d'un cancer du pancréas il y a six ans, lorsqu'elle avait trois ans. Très touché par l'histoire de la petite fille, il l'a encouragée à ne pas garder son chagrin pour elle : "Tu parles de ton père ? C'est très important de parler de lui. Très, très important".

En colère lors du décès de sa mère

"Il [le prince William, ndlr] nous a dit à quel point il se sentait en colère quand elle [Diana Spencer, ndlr] est morte. Il a littéralement utilisé le mot 'en colère'. Il nous a aussi dit à quel point il est important de parler de la manière dont on se sent quand on perd quelqu'un, d'autant qu'il a trouvé difficile de le faire", confie la mère d'un autre enfant sur place. C'est le Daily Mail qui rapporte la scène.



Le prince William reste toujours très en retenue sur la perte de sa mère. La princesse Diana est décédée en août 1997 dans un accident de la route à Paris. Son frère, le prince Harry, a récemment évoqué la mort de leur mère dans un documentaire, expliquant qu'il ne s'en est jamais remis : "Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas voulu y penser". Le Royaume-Uni fêtera cette année les vingt ans de la disparition de la princesse Diana.