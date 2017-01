Au prix d'une enquête incroyable, on comprend mieux aujourd'hui le geste insensé du peintre néerlandais en décembre 1888.

> Vincent Van Gogh : l'énigme de l'oreille tranchée résolue 130 ans après Crédit Image : DR Crédit Média : Rémi Sulmont Télécharger

par Rémi Sulmont , Loïc Farge publié le 06/01/2017 à 14:39

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Samedi 14 janvier, Arte diffusera une enquête qui révèle le mystère de l’un des gestes qui a marqué l’Histoire de l’art : "l'oreille coupée" de Vincent Van Gogh. Le peintre et dessinateur néerlandais s'est-il tranché le lobe de l’oreille gauche, comme l’ont affirmé ses proches, ou bien s’est-il amputé toute l'oreille ? Ce geste était-il une blessure mineure, ou bien le basculement de l’artiste dans la démence avant son suicide un an et demi plus tard ? Qui était la fameuse prostituée Rachel à qui le peintre est allé, ensuite, offrir son morceau d’oreille ?



Tout a été écrit sur cette nuit du 23 décembre 1888, qui a contribué à la notoriété du peintre. Mais les versions divergentes obsédaient Bernadette Murphy. "Pourquoi on ne sait pas ?", se demandait l’Irlandaise de 58 ans, installée en Provence depuis trois décennies. Alors elle a enquêté pendant sept ans. Comme une détective qui rouvre un "cold case". À Amsterdam, à San Francisco mais surtout à Arles, où Van Gogh s'était installé dix mois avant de se trancher l’oreille.

Cadeau de sang

Qu'a-t-elle donc fait que les historiens de l’art n’ont pas fait depuis 130 ans ? Un travail à peine croyable qu'elle nous a longuement raconté. Elle a créé une énorme base de données avec 15.594 noms. Soit la quasi-totalité des habitants d’Arles en 1888. Qui faisait quoi ? Dans quelle maison ? Elle a tout cartographié. Elle a interviewé les descendants. Comme ce monsieur Garagnon, petit-fils d’un voisin de Van Gogh.



Avec ces récits d’Arlésiens, que les historiens de l’art n'ont pas pris le temps d’écouter, Bernadette Murphy a démonté les légendes. Elle a ainsi identifié la fameuse Rachel, qui n’avait pas l’âge requis pour être prostituée. Elle était sans doute, déduit Bernadette, une femme de chambre dans cette maison de tolérance où, cette nuit-là, elle a reçu des mains de Van Gogh ce cadeau de sang.

Un croquis exhumé

L'oreille était-elle entièrement coupée ou pas ? Bernardette Murphy a trouvé la réponse à San Francisco, dans les archives de l’écrivain qui a signé La vie passionnée de Vincent Van Gogh en 1934. L'Américain Irving Stone était allé à Arles rencontrer le docteur Félix Rey, qui a soigné Van Gogh pendant ses quinze jours d’hôpital. Pour expliquer à l’écrivain, le docteur Rey lui avait dessiné un croquis que Bernardette Murphy a exhumé. Sur le dessin, réalisé sur une ordonnance, l'oreille est tranchée de bas en haut. Il ne reste qu’un petit bout de lobe.



Le moment où Bernadette Murphy, après sept ans de recherche, découvre le croquis a été filmé par Arte. Elle en pleure d’émotion. Pourquoi alors la famille de Van Gogh et son ami le peintre Paul Signac ont-ils menti en parlant juste d’un lobe coupé ? "Pour minimiser l’état psychiatrique de l’artiste", analyse Bernadette Murphy, l'amatrice d'art éclairée qui a fait avancer l’histoire de l’art. Le Musée Van Gogh d’Amsterdam expose le dessin de l’oreille coupée. Les experts de Van Gogh, désormais, la consultent.