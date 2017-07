publié le 24/07/2017 à 20:10

Ce lundi 24 juillet, les téléspectateurs pourront retrouver la comédie policière de France 2, Major Crimes. C'est une série MacGyver, du nom de ce héros qui survit à tout. Ce polar de la deuxième chaîne est le dérivé d'une série qui elle-même a survécu à tous les changements : de titre (The Closer : L.A. enquêtes prioritaires) de chaines, France 2 puis France 3, d'horaires (l'après-midi, le soir), de jour de diffusion et d'acteurs ; c'est parce que l'héroïne a été remplacée par sa rivale, cette Sharon Raydor qui dirige une équipe cosmopolite, avec notamment le dur au cœur tendre Provenza. Lors de l'épisode diffusé ce lundi, un top-modèle a été assassiné.



En face, il y a L'Amour est dans le pré sur M6. Son générique remplace le tube de James Blunt qui avait fini par interdire l'utilisation de sa chanson. Mais ce nouveau générique accompagne bien une saison n'ayant jamais aussi bien marché : ils étaient près de 5 millions de fidèles la semaine dernière.

On y trouve également cette saison des agriculteurs et agricultrices particulièrement vrais, dont Roland éleveur de vaches en Savoie, harcelé de questions par sa prétendante Michèle. L'autre invitée, Christiane se tait mais n'en pense pas moins. Mais la plus chouette boutade, on la doit à Gégé, qui accompagne ses invitées faire du shopping ; la vue d'un maillot de bain lui inspire la meilleure vanne de la soirée, à découvrir sur M6.

Sur TMC, la comédie "Les Sous-doués"

Mais les amateurs de fiction pourront retrouver sur TMC Les Sous-doués, avec Daniel Auteuil et Richard Bohringer jeunes. De super cancres intègrent une boîte à bac dont la directrice, jouée par Maria Pacôme, s'est jurée qu'ils auraient tous le bac, même si ce n'est pas gagné.