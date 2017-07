"Ninja Warrior" bat des records et s'installe comme un marque forte de TF1

publié le 24/07/2017 à 16:14

Une saison 1 pour voir et une saison 2 pour décider. Quand une chaîne investit beaucoup sur un programme, elle espère certes un carton d'entrée mais peut laisser un peu de temps pour que le concept prenne. Et c'est en passe d'être le cas pour Ninja Warrior. Le jeu de franchissement d'obstacles (ou de parcours du combattant) a connu une première saison satisfaisante sans crever le plafond, ce qui lui a permis de revenir en cet été 2017 pour tenter de s'installer comme une marque de la première chaîne, après certaines retouches apportées au jeu, dont le public pouvait parfois penser qu'il devenait lassant au fil des semaines.



Et après la finale du samedi 22 juillet, il semble que le jeu ait trouvé son public et une audience forte. Lors du dénouement du jeu, qui a vu le candidat Thomas Ballet vaincre les obstacle mais échouer à grimper la Tour des héros en 30 secondes et ne pas remporter les 100.000 euros, les téléspectateurs étaient au rendez-vous. Ils étaient 4,7 millions de personnes devant les écrans, pour une part d'audience de 27,4%. Des chiffres confortables qui reflètent une saison bien convaincante. D'autant que la part d'audience auprès de la Femme responsable principale des achats de moins de 50 ans (FRDA-50) a été cette saison de 35%.

En moyenne, la saison 2 a rassemblé 4,4 millions de téléspectateurs pour près de 25% de part d'audience. La progression sur un an est de +500.000 fidèles. Comme le rappelle toutefois Puremédias, la finale de l'an passé était le 12 août 2016, en frontal d'une soirée des Jeux Olympiques de Rio, riches en médailles pour le camp français. Ainsi, les bons résultats de la deuxième saison pourrait faire de Ninja Warrior un rituel estival de la grille d'été de TF1, et rejoindre The Voice et autres Koh-Lanta au rang des valeurs sûres de la chaîne.