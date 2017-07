publié le 24/07/2017 à 17:42

C'est terminé. Chris Froome a gagné son quatrième Tour de France. Et avec lui disparaissent pour 49 semaines le ronronnement des hélicoptères, les voix des commentateurs de France Télévisions et les excitations des journalistes sur les motos lors des attaques, qui sortaient bon nombre de téléspectateurs d'une somnolence post-déjeuner. Se pose alors désormais le problème des après-midi à meubler devant la télévision.



Une fois le 13 Heures terminé, le dilemme se pose et les chaînes tentent de mettre en place des programmes qui peuvent fidéliser les personnes habituées à être devant la télévision, et éventuellement les vacanciers qui passeraient une partie de l'après-midi devant le petit écran. À commencer par le service public, qui sort de 3 très bonnes semaines en termes d'audiences avec une Grande Boucle au succès jamais démenti.

France 2, qui caracolait en tête à partir de 15h et jusqu'à la fin de l'après-midi, a décidé de lancer l'un des ses programmes les plus emblématiques : Castle. Énorme succès lorsque la série américaine est diffusée en prime time, la chaîne a décidé de repartir depuis le début et dès ce lundi 24 juillet, avec le premier épisode de la saison 1. Dès 13h55 et pour 3 épisodes consécutifs, les aventures de Richard Castle et Kate Beckett sont de retour. Suivra ensuite Chéri(e), c'est moi le chef !



Sur TF1, on mise sur des téléfilms jusqu'à 17h10 puis sur Quatre mariages pour une lune de miel. Du côté de France 3, la saison 5 de la série allemande Mick Brisgau précédera un épisode de Boulevard du palais avant le triathlon des jeux Des chiffres et des lettres, Harry et Slam. Quant à M6, après le traditionnel téléfilm de 14h35, place à Une boutique dans mon salon, un concept de réunion tupperware adapté par la chaîne, auquel succédera Les reines du shopping. À vous de choisir.