publié le 09/05/2017 à 09:46

Le match des audiences était serré. Lundi 8 mai, Rouge Sang diffusé sur France 2 a conquis le public : ils étaient 4,6 millions de personnes devant ce le téléfilm policier. La chaîne du service public enregistre ainsi une part d'audience de 17,5%. Non loin derrière, on retrouve Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire diffusé sur TF1, retraçant la campagne du président élu.



Près de 4,3 millions de téléspectateurs ont suivi ce passionnant documentaire, ce qui permet à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 18%. M6 se trouve en troisième marche du podium avec The Island : les naufragés. L'émission de survie a pu compter sur 2,4 millions de fidèles pour se tailler une part d'audience de 9,3%.

France 3 a également diffusé une émission consacrée au nouveau président, Ainsi soit Macron. Mais contrairement à son homologue sur TF1, ce programme a été suivi par 2,1 millions de curieux. En dernière place du match des audiences, C8 a rassemblé 1,8 million d'amateurs de cinéma avec le film Balade entre les tombes, enregistrant ainsi une part d'audience de 7,6%.