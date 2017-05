publié le 03/05/2017 à 09:44

Que ça soit en films ou en séries, L'Arme Fatale attire toujours les curieux, même à la télévision. Le premier épisode de ce remake a rassemblé 6,3 millions de téléspectateurs mardi 2 mai sur TF1. La chaîne enregistre ainsi une part d'audience de 24%. La série américaine a ainsi fait un carton et a largement devancé la pièce de théâtre diffusée sur France 2, Le Syndrome de l'Écossais avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan. La chaîne a toutefois réuni 3,7 millions de fidèles, lui permettant d'enregistrer une part d'audience de 14,6%.



En troisième position, on retrouve M6 et sa nouvelle formule du Meilleur Pâtissier qui a rassemblé près de 2,6 millions d'amateurs de cuisine. Plus loin, l'épisode pilote de La Loi de Pauline diffusé sur France 3 a également rencontré son petit succès en rassemblant près de 2,7 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 10,3%. Enfin, le documentaire d'Arte Das Reich : une division SS en France a été regardé par près de 1,3 million de curieux, pour une part d'audience de 5,3%.