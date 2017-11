Programme TV : ce soir, "Camping Paradis" ou "Broadchurch"

publié le 13/11/2017 à 18:27

Ce lundi 13 novembre on signale la suite de Mariés au premier regard sur M6, mais le duel au sommet devrait se jouer entre deux séries : Camping Paradis sur TF1 et Broadchurch sur France 2. Créée il y a 9 ans pile-poil (en nov.2006), par l'ancien flic Michel Alexandre, tournée depuis le 4e épisode dans un camping près de Martigues, avec dans le rôle principal Tom alias Laurent Ournac, la série accueille ce soir une nouvelle récurrente.



Ariane Brodier venue de la télé-réalité puis de l'animation avec Julien Courbet, Arnaud Tsamère, Arthur, elle est par ailleurs athlète accomplie. Elle incarne une professeure de gym à qui son mari (dont elle est séparée) rend visite. Ariane Brodier est elle-même championne de boxe thaï, d'où l'idée de TF1 d'en faire une boxeuse dans la série.

L'autre série c'est Broadchurch. Série la plus regardée en replay depuis la création du replay, et c'est vraiment justifié. Il est prodigieux ce feuilleton en 3 saisons souvent imité, jamais égalé, qui commence en 2013 par le meurtre d'un jeune garçon , Danny Latimer, et son impact sur une communauté apparemment soudée. On retrouve toute la communauté dans cette saison 3 racontant le viol d'une quinqua, épaulée par la mère du jeune mort de la saison 1.

La fin de "Broadchurch"

C'est la fin ce soir, c'est prodigieux d'intelligence, de clarté, de précision, et quelle intensité dans le regard des deux enquêteurs, l'empathique Elie Miller (Olivia Colman), le physique Alec Hardy (David Tennant), on retrouve aussi la patronne du journal local, racheté par un groupe que dirige une arriviste.