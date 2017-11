"Camping Paradis" : Ariane Brodier rejoint une série "populaire" et "positive"

publié le 13/11/2017 à 14:17

Un nouveau visage rejoint Camping Paradis. La série à succès de TF1 fait son grand retour ce lundi 13 novembre à 21 heures. Littéralement incarnée par Laurent Ournac, elle surfe depuis ses débuts sur des audiences au sommet, qu'il s'agisse d'inédits ou de rediffusions. La fiction aborde des sujets de société, sans jamais se départir de son fil rouge plutôt "feel good", dans un univers de vacances populaires.



Un monde que connaît bien Ariane Brodier, comédienne-présentatrice et humoriste, et habituée du camping depuis son enfance. "Je pense que je suis la seule comédienne qui sait planter une tante et allumer un réchaud", confie-t-elle à RTL. Je suis une vraie campeuse."

"Je suis vraiment une addict au camping. J'ai fait toutes mes vacances en camping en Bretagne", poursuit Ariane Brodier, ravie de se lancer dans une série populaire. Je suis quelqu'un de très populaire (...), ça me correspond." Camping Paradis, qui entame sa 9e saison, colle ainsi très bien à ce que veut représenter la comédienne passée par les émissions d'Arthur et de Julien Courbet.

De la télé-réalité à la scène

"Ce que j'aime, c'est que cette télé est populaire parce qu’elle est positive, elle représente un peu ce qu'est la France", analyse Ariane Brodier. "Des gens différents qui viennent un peu oublier leurs problème en vacances dans un camping. La simplicité, pas de strass pas de bling-bling", décrit-elle.



Pour son arrivée sur le tournage, où son rôle sera récurrent, elle incarne une ancienne championne de boxe. Un personnage qui devrait lui aller comme un gant, elle qui pratique la boxe thaï à un excellent niveau. "Il se sont dit : 'Tiens plutôt que de la faire ancienne joueuse de tennis, on va la faire boxeuse'. Ce n'est plus du tout antinomique qu'une femme pratique la boxe. On l'a vu au Jeux olympiques, c'est quand même une discipline où en plus en France on excelle", rappelle la comédienne.



Issue de la télé-réalité, passée par la présentation d'émissions au sein du groupe TF1 et passée par la scène lors d'un one woman show intitulé Ariane la mytho, Ariane Brodier a tracé son sillon et est implantée désormais comme une habituée de la télévision. Mais une aventure est en ce moment au centre de ses projets, la naissance d'un enfant à venir mais qui ne l'empêche pas de tourner actuellement des épisodes de Camping Paradis.