L’épisode 5 de la huitième saison de The Walking Dead promet une tactique des plus vicieuses conçues par Negan. Après quelques aventures sans véritablement voir ce que le plus pervers des ennemis de Rick prépare, cet épisode The Big Scary U fait la part belle au chef des Sauveurs.



Le teaser de cet épisode s'ouvre sur un duel entre Gabriel (Seth Gilliam) et Negan (Jeffrey Dean Morgan). On y voit ce dernier se ruer sur le premier avec sa fameuse batte à la main après une conversation extrêmement tendue. La posture de Negan semble plutôt menaçante sans pour autant que l'on craigne pour la vie de Gabriel. Il semble simplement décidé à faire passer son message. S'en suit une scène d'interrogatoire avec Dwight et Eugene, Negan faisant signe de rester discret et Rick et Daryl préparant leur offensive.

Les dernières paroles de la vidéo permettent de percevoir un abandon des Sauveurs de la part de Negan. Dwight exprime sa volonté de les mener et Negan conclut le teaser en lançant un glacial : "Beaucoup de gens vont mourir, parce que je suis pas là pour l'arrêter". Mais arrêter quoi ? Une attaque ? Une vague de zombies ? Il faudra attendre le 19 novembre 2017 pour le savoir.