publié le 17/03/2017 à 18:17

Pour ce vendredi 17 mars, on signale d'abord le démarrage de la saison 5 de Caïn sur France 2. Le héros est toujours Caïn, un flic handicapé depuis un accident de voiture, où il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Autrefois, le personnage était peu attachant, maintenant il est "attachiant", avec un humour "pur javel". Dans l'épisode de ce soir, diffusé à 20h55, Caïn va devoir retrouver une femme disparue, après les menaces de son mari qui a débarqué dans le commissariat avec une ceinture d'explosifs autour du ventre...



Si vous n'avez pas envie d'une série policière, le rendez-vous traditionnel du vendredi soir c'est bien Koh-Lanta. C'est le second épisode de cette nouvelle saison qui a démarré avec trois équipes, la semaine dernière. Ce soir, les candidats vont devoir affronter une surprise de taille : l'arrivée de trois nouveaux aventuriers sur l'île. Rendez-vous à 20h55.

Votre programme du week-end

Samedi 18 mars, la chaîne Arte consacre un reportage formidable nommé Frères des arbres, sur le chef d'une tribu papou qui veut empêcher la destruction complète de sa forêt, l'une des dernières primaires du monde. Réalisé par Luc Marescot, ce documentaire promet un portrait touchant de Mundiya Kepanga, le chef de la tribu. Le voyage débute à 20h50.

Dimanche, on va sur C8 pour suite une émission spéciale dans laquelle les candidats à la présidentielle répondent aux questions des enfants. Produite par Mélissa Theuriau, l'émission s'appelle tout simplement Présidentielles, candidats au tableau et ils ont chacun une minute pour répondre à une question précise des enfants qui, ensuite, leur en posent d'autres. Sont là Benoît Hamon, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.



Les questions viennent directement des enfants car ils sont "intéressés par la politique. C'est toute la force du concept : d'avoir composé nous-même une classe d'enfants de dix ans qui s’intéressent au débat citoyen et politique. On a pu leur repartir la parole et respecter la spontanéité des enfants", explique Mélissa Theuriau à RTL.