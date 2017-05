publié le 04/05/2017 à 18:47

Alice Never est de retour sur TF1. Depuis cette saison, on ne dit plus Le Juge est une femme mais seulement Alice Nevers. Un feuilleton qui traverse les années : jusqu'en 2002, le personnage principal était celui de Florence Larrieu interprété par Florence Pernel. Depuis, c'est Alice Nevers, jouée par Marine Delterme, qui l'a remplacée. Cette fiction, qui dure depuis plusieurs années, a survécu à tout : aux changements de jour, de format, d'actrices, d'acteur et surtout d'acteurs. Il y en a eu onze en tout, dont Frédéric Diefenthal, Alexandre Brasseur, Arnaud Binard et Ahmed Sylla. Mais depuis dix ans, c'est Jean-Michel Tinivelli qui assure en commandant raide dingue de Madame la juge.



Attention, ce soir, TF1 diffuse les deux derniers épisodes de la saison 14. La saison 15 démarre jeudi prochain et on espère que la chaîne fournira un résumé il est difficile de se souvenir que Madame le juge veut adopter une petite africaine, que son ex est un repris de justice, que Marquand est courtisé par une femme flic. Chaque épisode suit une enquête, pas mal ficelée. Mais on l’avoue, ce qu'on préfère, ce sont les relations entre la juge et ses hommes. Et particulièrement ses rapports amoureux avec Marquand, le commandant qui se laisse commander. Alice Nevers est une bonne comédie policière sans prétention, qui marche toujours bien malgré une érosion. On note aussi la poursuite de Missing sur France 3.

"L'Émission Politique" sur le choc du premier tour de la présidentielle

Coincé entre ces deux fictions, on peut voir L’Émission Politique de David Pujadas sur France 2. Plus de deux heures de politique le lendemain d'un débat à haut débit, qui est-ce que cela intéresse ? N'est-ce pas L'Émission Politique de trop ? Selon le journaliste de France Télévisions, "l’heure était venu de faire autre chose de se pencher sur ce que signifie profondément ce choc du premier tour […] qu’est-ce que ça veut dire de la France, et de demander ça à de grandes voix (Nicolas Hulot, Natacha Polony, Olivier Duhamel, François Lenglet, Eugénie Bastié et beaucoup d’autres). Avec au final un grand témoin dont la parole est très rare, l’écrivain français le plus lu et reconnu Michel Houellebecq."