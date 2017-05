publié le 04/05/2017 à 11:44

Les fans de Louis la Brocante sont en deuil. L'acteur Victor Lanoux est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à 80 ans. Né en 1936, le comédien était connu du grand public pour avoir interprété pendant 16 ans le plus célèbre brocanteur de l'histoire de la télévision. Mais sa carrière ne se résume pas uniquement à ce rôle emblématique.



Après avoir débuté comme machiniste aux studios de Boulogne, Victor Lanoux décide de devenir comédien en observant Anthony Quinn sur le plateau du film Notre-Dame de Paris en 1956. Il jonglera ensuite entre le théâtre, la télévision et le cinéma. La Parisien débute sa carrière en 1961, lorsqu'il est révélé auprès du public par un numéro de cabaret en duo avec un autre jeune premier... Pierre Richard.

Fort de ce succès, il interprète ensuite des rôles classiques au théâtre. On le verra notamment dans Hamlet, L'Illusion comique ou encore La Folle de Chaillot. En cinquante ans de carrière, Victor Lanoux a également eu le temps de côtoyer le cinéma. Retour sur six rôles qui ont marqué sa carrière.

1. "Cousin, cousine" (1975)

Un rôle sulfureux pour des débuts au cinéma. Dans Cousin, cousine, Victor Lanoux interprète Ludovic, qui se retrouve attiré par sa cousine lors d'une réunion de famille. Cette comédie dramatique a valu à l'acteur une nomination pour le César du Meilleur acteur en 1976.



2. "Adieu Poulet" (1975)

Victor Lanoux, Patrick Dewaere et Lino Ventura. L'affiche d'Adieu Poulet en a fait saliver plus d'un. Dans ce film policier, Victor Lanoux interprète une crapule qui réussit à se faire élire à l'élection municipale.

3. "Un éléphant ça trompe énormément" (1976)

En 1976, Victor Lanoux partage l'affiche avec des pointures du cinéma comme Jean Rochefort, Claude Brasseur et Guy Bedos dans Un éléphant, ça trompe énormément. Il incarne Bouly, un séducteur dont la vie s'effondre quand il découvre que sa femme et ses enfants ont quitté le domicile conjugal. Cette comédie de mœurs séduit le grand public et devient rapidement culte. Le long-métrage fait surtout connaître Victor Lanoux, encore méconnu du grand public bien qu'il ait débuté sa carrière depuis quinze ans. Il reprend ce rôle dans Nous irons tous au paradis, la suite immédiate du film.

4. "Un moment d'égarement" (1977)

Dans cette comédie, Victor Lanoux donne la réplique à Jean-Pierre Marielle. Les acteurs interprètent deux meilleurs amis qui emmènent leurs filles à Saint-Tropez. Mais Pierre, interprété par Jean-Pierre Marielle va se laisser séduire par la fille de son ami. Une comédie de moeurs signée Claude Berri qui a eu droit à son remake en 2015.

5. "La Carapate" (1978)

Pour La Carapate, Victor Lanoux retrouve son compagnon Pierre Richard, avec qui il avait fait ses débuts. Dans cette comédie, il interprète un condamné à mort pour un meurtre qu'il n'a pas commis, qui s'enfuit de prison avec l'aide de son avocat (Richard).

6. "La Smala" (1984)

Une autre comédie dans la carrière de ce grand acteur. Victor Lanoux incarne un chômeur que sa femme a quitté pour rejoindre Paris. Avec sa baby-sitter et ses enfants, il va rejoindre la capitale pour la retrouver. Cette comédie familiale sympathique a suscité l'engouement du public.



En 1998, l'acteur endosse le rôle du sympathique Louis la Brocante, qu'il incarnera jusqu'en 2012. On a ensuite pu le revoir à la télévision dans les téléfilms La Femme cachée, Le Port de l'oubli et Dommages collatéraux. On ne l'a plus vu à l'écran depuis 2015.