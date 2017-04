publié le 27/04/2017 à 18:39

Après Marine Le Pen, c’est au tour d'Emmanuel Macron d'être reçu jeudi 27 avril par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray dans l’émission spéciale Élysée 2017, dès 21 heures sur TF1. Alors n'attendez pas jusqu'à 22 heures Alice Nevers, qui devait revenir ce soir, son retour est reporté au jeudi 4 mai, vous ne perdez rien pour attendre, comme dit l'autre.



Il est question aussi d’un autre retour ce soir, celui de The Missing sur France 3. Les spectateurs découvraient il y a deux ans Julien Baptiste, un grand flic chargé de retrouver un jeune garçon disparu, et qui de surcroît accompagnait les parents. Il y avait dans cette première saison de la passion et de la compassion, on évitait donc le côté glauque. Il y avait aussi un côté comment supporter l'insupportable, bref cette saison 1 était une réussite.

La saison 2 commence par quelques images de 2003, une gamine récemment tatouée et son jeune frère qui l'observe, la jeune fille s'en va, marche sur une route enneigée, un van jaune s'arrête et à cette image se superpose celle d'une autre jeune fille en pyjama, hâve et concave, qui marche pieds nus en plein hiver allemand, et s'effondre sur une place, en plein marché de Noël.

Une deuxième saison haletante

Julien Baptiste, flic à la retraite heureux en ménage, va-t-il réapparaître? Il va se rendre en Allemagne et va vite découvrir les failles dans le discours et le comportement de la jeune fille, et c'est parti pour une saison 2 haletante qui ne reprend pas l'intrigue de la saison 1, et on est d'autant plus accro que le scénario n'en rajoute pas dans l'horreur. Notre flic par exemple, a une femme qui l'aime, dont il est aimé, pareil pour d'autres personnages.



Un bémol : la série joue sur trois niveaux, 2003, 2014, 2017 mais c'est parfois fatigant d'ajuster perpétuellement. Il faut arrêter de considérer que la chronologie, c'est ringard ! Mais à part ça, c'est vraiment bien alors accrochez vous, c'est un puzzle donc plus ça va, plus les séquences éclatées vont avoir un sens.

Un portrait de l'ancien patron de Total mort tragiquement

Après ce premier épisode on peut zapper sur France 3 pour voir, à la fin d’Envoyé Spécial, un portrait de l’ancien président-directeur général de Total, Christophe de Margerie. Un homme brillant mort le 20 octobre 2014 mort dans un accident d'avion sur l'aéroport international de Vnoukovo, à Moscou. Son avion privé a heurté une déneigeuse qui n'avait rien à faire là et alors qu'il n'y avait pas de neige.



Pour la famille c'est un accident, pas pour le monde des affaires et le compagnon de l'hôtesse de l'air elle aussi disparue dans le crash sur la zone de décollage. Les auteurs de l'enquête ont réussi à retrouver le conducteur de la déneigeuse, qui porte un peu le chapeau et qui va être jugé d'ici quelques jours.