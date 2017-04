"On n'est pas couché" : Hamon, Mélenchon et Arthaud sont invités

Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon à paris, le 21 janvier 2010

publié le 08/04/2017 à 17:00

Il reste moins de quinze jours avant le premier tour de la présidentielle. On n'est pas couché fera donc la part belle aux candidats de l'élection-reine. Dès 23h20 sur France 2, samedi 8 avril, trois des invités de Laurent Ruquier sont engagés dans la course à l'Élysée.



Benoît Hamon, à la peine dans les sondages, répondra aux questions de Vanessa Burggraf et Yann Moix. À l'inverse, c'est un Jean-Luc Mélenchon au faîte de sa forme qui prendra place au côté de Laurent Ruquier. Le leader de la France insoumise, donné à égalité avec François Fillon selon un sondage récent, avait annulé un meeting à Dijon pour pouvoir enregistrer l'émission. Enfin, Nathalie Arthaud, candidate du parti d'extrême gauche Lutte ouvrière, sera également présente sur le plateau de France 2.

Côté culture, Sophie Davant viendra présenter son livre Il est temps de choisir sa vie ! (Albin Michel). Dans son ouvrage, l'animatrice de télévision s'intéresse aux ressources psychologiques présentes en chacun de nous, qui permettent de surmonter les incidents de la vie, tels que la perte d'un être cher, la maladie ou un échec professionnel.