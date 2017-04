publié le 13/04/2017 à 17:55

Les anciens chroniqueurs d'On est pas couché seront tous de la fête. À l'occasion de l'élection présidentielle, Laurent Ruquier animera une émission exceptionnelle, samedi 15 avril. En plus des chroniqueurs permanents, Yann Moix et Vanessa Burggraf, seront autour du plateau de France 2 : Éric Zemmour, Éric Naulleau, Léa Salamé, Natacha Polony, Aymeric Caron et Audrey Pulvar. Ils seront donc nombreux a échanger autour de la présidentielle, et les débats, promettent d'être animés.



Une soirée spéciale élection donc, lors de laquelle tous ces chroniqueurs échangeront autour des candidats, de leur programme et des divers enjeux de la présidentielle 2017. Autant de débats qui seront donc arbitrés par Laurent Ruquier, à la tête de l'émission depuis 2006.

Et vu les échanges parfois (souvent ?) agités entre certains chroniqueurs, voire même avec des invités, la soirée s'annonce riche en rebondissements. On se rappelle par exemple du débat houleux entre Éric Naulleau et Aymeric Caron, ou les discussions animées entre ce dernier et Natacha Polony.

> Clash entre Eric Naulleau et Aymeric Caron - On n'est pas couché