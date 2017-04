publié le 01/04/2017 à 17:25

À trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la part belle est évidemment donnée aux personnalités politiques par l'équipe d'On n'est pas couché. Ainsi, samedi 1er avril à partir de 23h20, les téléspectateurs de France 2 verront pas moins de quatre invités engagés dans la course à l'Élysée se succéder sur le fauteuil de l'émission.



Florian Philippot, député européen et vice-président du Front national, sera reçu par Laurent Ruquier. François de Rugy, président du parti "Écologistes !", député de Loire-Atlantique et porte-parole d'Emmanuel Macron répondra lui aussi aux questions de Vanessa Burggraf et Yann Moix. Philippe Poutou, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) dont le dernier passage à l'émission a été difficile, vient de nouveau se plier au jeu. Enfin, Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et candidat à l'élection présidentielle de 2017, ferme la marche des personnalités politiques présentes ce soir.

Côté culture, le médecin Patrick Pelloux viendra présenter L'instinct de vie, son livre publié aux éditions du Cherche Midi. Joyce Jonathan sera là pour promouvoir son troisième opus, Une place pour moi, ainsi que sa tournée asiatique. Enfin, le chanteur et rappeur FéFé viendra défendre son album Mauve.