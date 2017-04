Capture d'écran Youtube / On n'est pas couché

16/04/2017

Laurent Ruquier a-t-il mis fin au différend qui oppose l'équipe d'On n'est pas couché à Philippe Poutou ? Dans l'émission du 15 avril, qui réunissait tous les anciens chroniqueurs du talk-show de France 2, l'animateur est revenu sur la polémique née du dernier passage du candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), le 26 février dernier. Face à un plateau hilare à la suite d'un fou rire instigué par Vanessa Burggraf, le candidat avait peiné à défendre son programme. Une séquence qui a choqué les réseaux sociaux et qu'il a qualifiée de "ridicule et malsaine" dans la presse.



"Certes il s'appelle Poutou, mais il nous a quand même bien baisés !", s'est amusé Laurent Ruquier juste avant d'inviter ses chroniqueurs à analyser la campagne du candidat. "Dans un premier temps, il rigolait avec nous, dans un deuxième il nous a reproché de rigoler avec lui et dans un troisième, il a fait rigoler contre nous", a-t-il ajouté, faisant référence au clip de campagne de l'homme politique : Philippe Poutou y parodie la séquence qui a tant fait parler.

Finalement, l'animateur prend la chose avec humour : "Fallait le faire, chapeau Monsieur Poutou ! On prend 10 % sur vos 2 %", a-t-il conclu avec le sourire. Une séquence à découvrir dans la vidéo ci-dessus, à partir de 37 secondes.