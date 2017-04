publié le 10/04/2017 à 19:44

Elle a été la première étonnée par cette information. Invitée dans le talk-show hebdomadaire de Thierry Ardisson sur C8, Salut les Terriens !, samedi 8 avril, pour faire la promotion de son livre Le monde ne tourne pas rond, ma petite-fille (Flammarion), la journaliste Sonia Mabrouk a été quelque peu décontenancée face à la révélation du présentateur. "Le succès est au rendez-vous, tout le monde vous adore et on pense à vous pour...", a introduit Ardisson, avant de lancer le générique de l'émission phare de France 2, On n'est pas couché.



Visiblement pas du tout mise au courant de cette affirmation, la journaliste de Public Sénat n'a pu s'empêcher de réagir avec beaucoup d'étonnement. "Si Vanessa Burggraf s'en va bien sûr, mais... ils pensent à vous là-bas", a alors surenchéri celui qu'on appelle aussi l'homme en noir. "Je ne le savais pas, a immédiatement lancé la journaliste. Je ne suis pas trop dans la culture du clash et de la confrontation, ce n'est pas ma marque". Le présentateur a alors demandé à Sonia Mabrouk si elle pourrait refuser une telle proposition, ce à quoi la journaliste a simplement répondu : "On ne me l'a pas proposé".

Réputé pour être particulièrement bien informé, Thierry Ardisson l'est-il également cette fois-ci ? D'autant qu'il a pour productrice pour son émission Catherine Barma, qui s'occupe aussi du talk show de Laurent Ruquier. Alors que le mercato médiatique va rapidement s'engager, on pourrait avoir la réponse à cette question très prochainement.