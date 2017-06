"On n'est pas couché" : "La vie est difficile, pas le cinéma", confie Bellucci

publié le 18/06/2017 à 01:40

Un mois après avoir ébloui le Festival de Cannes en tant que maîtresse de cérémonie, Monica Bellucci rayonne sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 17 juin. Et pour cause, l’icône du cinéma vient faire la promotion d'On The Millky Road, le prochain film d'Emir Kusturica, devant une équipe déjà conquise. "C'est un chef d'œuvre", s'enthousiasme Vanessa Burggraf. "L'un des quinze meilleurs films que j'ai vu de ma vie", renchérit un Yann Moix pourtant connu pour être avare de compliments.



Une réussite que l'Italienne explique par le talent du réalisateur Franco-Serbe. "C'est un artiste", quelqu'un "d’envoûtant", confie la "Bellissima". Un respect pour l'artiste qui l'a poussée à se donner à fond pendant les quatre années qu'a duré le tournage, débuté en 2013. "La vie est difficile, pas le cinéma", tempère Monica Bellucci, très critique envers les acteurs qui se plaignent sans arrêt. Selon la mère de famille, un enfant de dix ans excellerait dans ce métier.

"Si on perd son émotion et que l'on n'a plus peur, il faut tout arrêter", poursuit-elle. Même son divorce avec Vincent Cassel, concomitant au tournage d'On The Milky Road, a été bénéfique pour son jeu d'actrice. Ce qui fait dire à l'ancienne James Bond girl qu'"Il y a des passages dans la vie qui nous améliorent et qui nous font voir les choses beaucoup plus en profondeur". Pour découvrir ce film plébiscité par l'équipe de Laurent Ruquier, qui dépeint une histoire d'amour interdite entre Kosta (Emir Kusturica) et Nevesta (Monica Bellucci) en pleine guerre des Balkans, rendez-vous dans les salles obscures dès le 12 juillet.