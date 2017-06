"On n'est pas couché" : Monica Bellucci, Camille... Les invités du 17 juin

publié le 17/06/2017 à 16:15

Laurent Ruquier reçoit ce samedi 17 mai dans On n’est pas couché, aux côtés de ses chroniqueurs Yann Moix et Vanessa Burggraff, l'actrice Monica Bellucci, la chanteuse Camille et le comédien Michel Boujenah. Monica Bellucci présentera le film On the milky road d'Emir Kusturica, dans lequel elle incarne une immigrée italienne qui fait basculer la vie d'un laitier. Camille lui succédera sur le plateau de l'émission de France 2 pour son cinquième album intitulé Ouï (Because Music), qui bénéficie d'une excellente critique depuis sa parution.



Michel Boujenah, lui, parlera de son spectacle Ma Vie Rêvée qui se joue en ce moment au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, à Paris. Il y raconte une vie qui n'est pas la sienne, mais qu'il a imaginée car, dit-il, "j'ai toujours pensé qu'il était plus passionnant de rêver sa vie que de la vivre".

Le studio Gabriel recevra également l'académicien Marc Lambron pour son livre Quarante ans (éd. Grasset) ou encore le journaliste Jean-Baptiste Malet, qui présentera L’empire de l’or rouge - la tomate d’industrie, archétype du capitalisme globalisé (éd. Fayard) sur l'industrie peu reluisante de la tomate.