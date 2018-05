"On n'est pas couché" - Jérusalem : "Donald Trump a été grand", estime Yann Moix

Yann Moix sur le plateau de On n'est pas couché, le 19 mai 2018

publié le 20/05/2018 à 02:35

Le 14 mai dernier, l’ambassade des États-Unis était officiellement transférée de Tel-Aviv vers Jérusalem. Voulu par Donald Trump, ce transfert a provoqué la condamnation d'une partie de la communauté internationale et la colère des Palestiniens. Ce jour-là, 59 Palestiniens de Gaza ont été tués par des tirs israéliens.



Sur le plateau de l'émission On n'est pas couché samedi 19 mai, Yann Moix a salué la décision de Donald Trump. Selon lui, le président américain "a fait preuve de courage et de grandeur" en décidant d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. "Trump a été grand", a estimé Yann Moix, qui a toutefois condamné le bain de sang commis à Gaza.

Le polémiste a également indiqué que selon lui, Jérusalem était bien la capitale d'Israël, puisqu'il "y avait des Juifs qui habitaient ces terres avant la création de l’état d’Israël". État qui selon le polémiste n'a pas été crée en conséquence de la Shoah.