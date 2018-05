et Léa Stassinet

publié le 14/05/2018 à 19:24

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a parlé d'un "massacre" israélien dans la bande de Gaza, après la mort de 52 Palestiniens tués par l'armée israélienne lors de manifestations et de heurts contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël. Sur l'antenne de RTL, ce lundi 14 mai, Leïla Shahdi, ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne entre 2005 et 2015 dénonce elle "un crime de guerre".



"Les Israéliens n'ont pas d'autre moyens que de tirer à balles réelles ?", s'est-elle indignée, affirmant qu'il n'y avait "aucun tir du côté palestinien". Pour Leïla Shahdi, la solution pour une sortie de crise est simple : "Mettre fin à l'occupation militaire. Israël viole le droit depuis 70 ans, le monde continue à tolérer et la violence ira en grandissant".

Pour l'ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l'UE, le problème "n'est pas le fait de déplacer l'ambassade mais de reconnaître unilatéralement, en violation de tout le droit international, Jérusalem comme capitale uniquement de l'état d'Israël". "Donald Trump est un danger public", affirme Leïla Shahdi, "il sème la guerre dans le monde entier". "Transformer le conflit en un conflit de religions comme le font Donald Trump et Benyamin Netanyahou est très dangereux", conclut-elle.