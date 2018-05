publié le 15/05/2018 à 15:52

La répression a été violente. Un bain de sang qui a coûté la vie à au moins 59 Palestiniens. Ils étaient environ 10.000 à manifester à la frontière avec Israël lundi 14 mai 2008, pour protester contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem le même jour. Un rassemblement qui a vite dérapé en affrontements entre l'armée israélienne et les manifestants.



La Turquie a décidé de convoquer l'ambassadeur d'Israël et appelle les pays musulmans à "reconsidérer" les relations avec Israël. L'Allemagne et Londres ont réclamé une enquête indépendante sur les faits, le Kremlin est inquiet, la Chine appelle à la retenue... La communauté internationale est sous le choc après qu'au moins 59 Palestiniens ont perdu la vie par des tirs à balles réelles de l'armée de l'État hébreu.



Un bébé de huit mois, Leila al-Ghandour, est décédé après avoir inhalé du gaz lacrymogène. Il n'est pas clair dans l'immédiat à quelle distance se trouvaient l'enfant et sa famille de la barrière de sécurité. Ce lundi 14 mai est vite devenue la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans l'enclave palestinienne.