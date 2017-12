"On n'est pas couché" : "Je n'avais pas envie de disparaître", dit Manuel Valls

publié le 03/12/2017 à 00:49

"Je n'avais pas envie, pour être très franc, de disparaître". L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, était l'invité de Laurent Ruquier sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 2 décembre. L'actuel député de l'Essonne est revenu sur son passage à Matignon, sur sa vision actuelle du Parti socialiste - qu'il a quitté -, mais aussi sur son élection aux législatives. Pour lui, qui a abandonné les couleurs politiques qu'il portait depuis les années 1980, "la gauche vit avec la nostalgie" de ses belles années.



Désormais, et après des élections législatives mouvementées pour Manuel Valls, en juin dernier, sa carrière politique a connu de nombreux remous. "On me regardait un peu comme un malade", confie-t-il. "Je me blinde. Je me suis rendu compte que mes proches, ma compagne, mes enfants, ceux qui m'entouraient, ceux qui m'ont accompagné, souffraient peut-être d'avantage", continue l'ancien Premier ministre de François Hollande, qui conclut sur ce sujet : "Je n'avais pas envie, pour être très franc, de disparaître".

Depuis, Manuel Valls, outre ses fonctions de député de l'Essonne, est chargé de la mission parlementaire d'information sur la Nouvelle-Calédonie, en vue du référendum prévu pour 2018 sur l'indépendance de l'archipel. "Probablement en octobre", précise l'ancien locataire de Matignon.