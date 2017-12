publié le 02/12/2017 à 17:28

Politique, littérature et théâtre sont au programme d'On n'est pas couché de ce samedi 2 décembre. L'invité politique du programme de France 2 sera Manuel Valls. Le député de l'Essonne répondra aux questions de Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Face à Christine Angot et Yann Moix, l'ancien Premier ministre sera sûrement amené à s'exprimer sur ses propos polémiques dans El Pais; fin novembre, Manuel Valls a estimé dans les colonnes du quotidien espagnol qu'un "problème de l'islam" se posait dans la société française.





Côté cinéma, le réalisateur Marc Dugain s’assiéra sur le fauteuil bleu pour parler de son film L'Échange des princesses. Lambert Wilson, Olivier Gourmet et Anamaria Vartolomei partagent l'affiche du film en salles le 27 décembre, adapté du roman éponyme de Chantal Thomas.

Rencontre entre musique et littérature

JoeyStarr et Philippe Manoeuvre viendront quant à eux présenter leur livre Le Monde de demain (Cherche-Midi). Le rappeur et comédien défendra son livre autobiographique, écrit en collaboration avec le journaliste musical. Toujours côté littérature, Isabelle Monnin présentera son roman Mistral perdu ou Les Événements (JC Lattès).



Enfin, le comédien Pierre Palmade parlera de son spectacle Aimez-moi, qu'il jouera au théâtre du Rond-Point à Paris du 5 au 31 décembre.