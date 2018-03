publié le 27/08/2016 à 10:00

Le grand rendez-vous hebdomadaire de France 2 est de retour. Dès samedi 27 août, Laurent Ruquier reprend du service sur la deuxième chaîne pour une nouvelle saison d'On n'est pas couché. La principale nouveauté de cette année 2016-2017 se trouve du côté de ses chroniqueurs : si Yann Moix reste fidèle au poste, Léa Salamé lègue son siège à la journaliste Vanessa Burggraf.



Le séquence Flop Ten disparaît et certains numéros seront diffusés en première partie de soirée. Au niveau des invités en revanche, les téléspectateurs ne seront pas déroutés : l'émission reste fidèle à son mix de culture et de politique, comme le prouve la liste des personnalités qui répondront aux questions des chroniqueurs le soir de la première.

Comme le rapporte Le Figaro TV, l'invitée politique de cette émission de lancement sera Nathalie Kosciusko-Morizet. Les journalistes Karim Rissouli et Antonin André viendront quant à eux défendre leur ouvrage Conversations privées avec le président. Du côté de la musique et du cinéma, le chanteur Claudio Capéo parlera de la sortie de son album éponyme et Pierre Deladonchamps, César 2014 du meilleur espoir masculin pour L'Inconnu du lac, viendra présenter son nouveau film, Le Fils de Jean. Enfin, François Berléand et Constance Dolle répondront aux questions concernant Moi, moi et François B, la pièce de théâtre dans laquelle ils se produisent.