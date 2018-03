publié le 30/05/2016 à 19:20

Son visage est inconnu du grand public, mais plus pour longtemps. Selon Le Parisien-Aujourd’hui en France, Vanessa Burggraf succédera à Léa Salamé dans On n’est pas couché sur France 2 la saison prochaine. La journaliste de France 24 accompagnera Yann Moix, qui est reconduit à son poste de chroniqueur pour une saison supplémentaire. Moins de 20 jours après l'annonce du départ de Léa Salamé, qui devrait animer sur France 2 un nouveau rendez-vous politique et sans doute le futur magazine culture Stupéfiant !, Laurent Ruquier n'a pas traîné pour trouver une remplaçante de grande qualité.



Âgée de 44 ans, Vanessa Burggraf présente depuis cinq ans la tranche 18-20 heures de France 24, qui comprend à la fois de l'actualité, des chroniques, du débat. Peu regardée en métropole, mais suivie par les expatriés français, l'émission propose des analyses et des échanges pointus sur l'actualité internationale. C'est lors d'un déplacement à l'étranger que Laurent Ruquier a découvert la journaliste. "L'été dernier, en pleine crise grecque, j'étais en Italie et je regardais France 24. Et je suis tombé sur Vanessa Burggraf, que j'ai trouvée excellente. À la fois très belle, mais surtout très politique, très douée pour mener un débat", explique l'animateur dans les pages du Parisien ce lundi 30 mai.

Une journaliste spécialiste de l'actualité internationale

Pour remplacer Léa Salamé, Laurent Ruquier a choisi, comme à son habitude, une personnalité peu connue mais une grande professionnelle. Originaire de Mulhouse, Vanessa Burggraf n'a pas fait d'école de journalisme, mais elle affiche déjà une solide carrière dans les médias. Titulaire d’un DEA de lettres et d’un DESS de sciences politiques, la jeune femme a débuté à France 2 comme assistante de Catherine Ceylac dans Thé ou café, puis elle a travaillé à Londres pour la chaîne américaine Bloomberg, spécialisée dans l’information économique, avant de revenir en France sur TV5 puis France 24.

Une intervieweuse de choc en prévision de la Présidentielle

Laurent Ruquier n'a pas choisi la jeune alsacienne par hasard. Il lui fallait trouver une journaliste politique chevronnée à quelques mois du lancement de la campagne présidentielle de 2017. On n'est pas couché est devenu un rendez-vous médiatique incontournable, très prisé par les politiques, tous bords confondus. Un rendez-vous suivi tous les samedis soirs par 2 à 3 millions de téléspectateurs, dont les meilleurs moments, et les fameux clashs, sont décortiqués les jours suivant la diffusion.



En deux saisons, Léa Salamé s'est fait un nom grâce à ses interviews, sa pugnacité. Comme avant elle Natacha Polony. L'animateur de France 2 a une nouvelle fois opté pour un profil d'intervieweuse de choc. "Je cherchais une journaliste politique, confie Laurent Ruquier dans les pages du Parisien. Elle (Vanessa Burggraf) mène avec talent une émission tous les soirs sur France 24. 2017 sera l'année-clé de la présidentielle. Elle saura interroger les politiques."

@VanessaBurggraf je vous découvre pendant mes vacances et je vous trouve excellente ! — Laurent Ruquier (@ruquierofficiel) July 12, 2015

Le nouveau pari de Laurent Ruquier

Que cela soit à la radio ou à la télévision, l'animateur n'a jamais changé de formule. Il travaille à l'instinct, ne choisit jamais ses chroniqueurs parmi les journalistes les plus en vues du moment. Il se fiche des modes. Avec sa fidèle productrice Catherine Barma, Laurent Ruquier a le don pour trouver de nouvelles personnalités très fortes au service de son programme. Hormis les lecteurs du Figaro, les téléspectateurs connaissaient peu Éric Zemmour avant son passage dans On n'est pas couché, idem pour le critique Éric Naulleau, surtout connu avant dans le milieu de l'édition.



L'émission a également été un formidable tremplin pour Natacha Polony, désormais incontournable dans le paysage médiatique. Vanessa Burggraf aura tout de même un véritable challenge à relever. Celui de s'imposer dans un exercice périlleux, qui mêle interview, débat, et critique. La journaliste devra notamment se confronter à l'actualité culturelle. À l'inverse de Natacha Polony ou Audrey Pulvar, la journaliste affiche très peu d'expérience dans ce domaine. En cela, son profil s'apparente beaucoup à celui de Léa Salamé. On attend donc Vanessa Burggraf face aux grandes noms de la musique et du cinéma, pour encenser ou dézinguer leur film, leur disque. De grandes joutes verbales en perspective.

Une amie de Léa Salamé

Léa Salamé et Vanessa Burggraf ont de nombreux points communs. Toutes les deux sont passées par France 24. Entre 2006 et 2010, la journaliste de France Inter a également présenté la tranche d'information du soir de la chaîne internationale, appelée La Soirée, de 21 heures à minuit, puis de 20 heures à minuit. Selon Le Parisien,les deux femmes "sont très amies dans la vie". Mais cela n'a aucune incidence dans le choix de Laurent Ruquier. Pour autant, Léa Salamé, qui participera à son dernier On n'est pas couché le 25 juin prochain, regardera sans doute avec un grand intérêt les premiers pas de celle qui aura la lourde tâche de lui succéder. Laurent Ruquier et Vanessa Burggraf ont accordé leur première interview ensemble le lundi 30 mai au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL.