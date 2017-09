publié le 03/09/2017 à 02:45

Laurent Ruquier et sa nouvelle équipe faisaient leur rentrée ce samedi 2 septembre. Pour cette formule 2017 d'On n'est pas couché, l'animateur présentait son nouveau duo de chroniqueurs, Christine Angot et Yann Moix. Et pour inaugurer cette saison, plusieurs invités : Mathieu Amalric et Jeanne Balibar pour le film Barbara, Nolwenn Leroy venue présenter Gemme, son nouvel album, Saphia Azzedine son livre Sa mère, Lartiste et Emmanuel Brault pour la promotion de son roman Les Peaux rouges.



Si l'équipe a quelque peu changé, la formule d'On n'est pas couché elle, reste la même. Ainsi, chaque invité à dû se soumettre aux questions acérées de Christine Angot et de Yann Moix. Pendant près de quatre heures, la rentrée de l'émission présentée par Laurent Ruquier, et ce duo inédit ont forcément fait parler d'eux, notamment sur les réseaux sociaux.

Si certains internautes semblent ravis du retour d'On n'est pas couché, ils sont nombreux à s'agacer de cette version 2017. Et c'est notamment Christine Angot qui s'est attiré les foudres de Twitter, par ses interventions jugées trop longues ou même, incompréhensibles.

#ONPC J'ai cru une seconde être d'accord avec Christine Angot. Et puis en fait non parce que je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. ¿ — Annelise N. (@NarvaezAnnelise) 2 septembre 2017

J'ai regardais #ONPC , Christine Angot a posé une question. Je me suis réveillé 25mn plus tard. — Léo [PickNroLL037] (@LeoDeffrasnes) 3 septembre 2017

Premier coup de gueule pour Yann Moix

Le chroniqueur sulfureux d'On n'est pas couché était quant à lui, très en forme pour cette rentrée. Si la majeure partie de la soirée s'est faite sans encombre pour les invités de Laurent Ruquier, l'écrivaine Saphia Azzedine n'a pas été épargnée par le romancier. "Je trouve cela d'une profonde médiocrité", débute-t-il sa critique de Sa mère, le nouveau livre de l'invitée.



S'en est suivi un violent commentaire du roman de Saphia Azzedine. Un monologue auquel elle n'a pu répondre, déplorant la "méchanceté" et la "violence" du chroniqueur. "Je me souviendrai de vous", a-t-elle fini par lâcher, ce à quoi Yann Moix a rétorqué : "moi, je vous ai déjà oublié". La nouvelle saison d'On n'est pas couché et son duo de chroniqueurs promet décidément, comme les années précédentes, quelques coups d'éclat retentissants.