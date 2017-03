Chris Marques candidat aux Jeux Olympiques

publié le 25/03/2017 à 11:12

Un dandy zébulon. Quand Chris Marques débarque dans le studio 4 de RTL, le public découvre un personnage de BD, plutôt dans le registre comics. Il y a eu Riquet à la Houppe, Tintin, Titof, et dans une réalité virtuelle mais au final bien réelle voilà Chris Marques. Son look, il le cultive. Trois minutes chaque matin pour obtenir une coupe de cheveux parfaite, conjuguée à un veston au col châle, une cravate avec sa pince et des baskets pailletées. A l'image de Karl Lagerfeld, Marques est une marque.



Et c'est en citoyen du monde (son père est portugais, sa mère espagnole) qui s'émeut jusqu'aux larmes devant les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, symbole de communion entre les peuples. Et justement, le chorégraphe et metteur en scène qu'il est, révèle sur RTL avoir l'intention de déposer sa candidature pour la direction artistique de la future cérémonie des JO de Paris en 2024: "Je ferai la meilleure cérémonie d'ouverture au monde." C'est pas le Pérou ? Pourtant si, car c'est par Lima qu'il faudra passer afin d'entendre la décision du CIO (dont le siège est à Lausanne). Résultat le 17 septembre prochain. (voir video ci-dessous)

Avant de faire valser les athlètes, le juré de Danse avec les stars va s'occuper des animateurs télé dans On refait la télé. Son rêve? réussir à recruter Jean-Pierre Pernault dans l'émission. Peut-être réussira-t-il à le débaucher sur la tournée Stars 80 dont Chris Marques est également metteur en scène ? Rendez-vous dès 13H30 sur RTL (14H00 pour le replay) avec Eric Dussart et Jade pour refaire la télé de la semaine. Ce qui est sûr c'est que RTL aura deux dignes représentants pour la prochaine saison du concours de danse de TF1. Pour preuve, la video ci-dessous.



Excellent samedi à l'écoute de la télé sur RTL !