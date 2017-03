"Vivement Dimanche" : Roch Voisine et Christian Clavier invités de Michel Drucker

publié le 26/03/2017 à 16:03

Cette semaine dans Vivement Dimanche, Michel Drucker reçoit le chanteur Roch Voisine qui présentera son nouvel album, le 22e de sa carrière, intitulé Devant Nous. Les acteurs Christian Clavier, Elsa Zylberstein et Ary Abittan prendront également place sur le canapé rouge pour la promotion du film À bras ouverts de Philippe Chauveron, dont ils se partagent l'affiche. Le film a pour thème l'accueil de personnes dans le besoin : un intellectuel incarné par Christian Clavier publie un ouvrage sur ce sujet et se trouve obligé, pour mettre en application ce qu'il y écrit, d'héberger une famille de Roms dans sa demeure.



Michel Drucker accueillera également le comédien Matila Malliarakis qui joue dans la pièce Anquetil tout seul, adaptée, par Roland Guenoun, du livre de Paul Fournel, et qui questionne l'identification des gens à des champions historiques comme le cycliste Jacques Anquetil. Deux humoristes prendront place au studio Gabriel : Julie Ferrier et Jeanfi Janssens. Julie Ferrier est au théâtre de la Madeleine jusqu'au 29 avril avec À ma place vous Ferrier quoi ?, tandis que Jeanfi Janssens, habitué du studio des Grosses Têtes, est lui au Grand Point Virgule pour son spectacle Jeanfi décolle.

Avant Vivement Dimanche, Michel Drucker reçoit notamment le présentateur de l'émission Koh-Lanta, Denis Brogniart, et le présentateur des Z'Amours, Tex, ainsi que Patrice Duhamel, pour parler de son documentaire, Giscard de vous à moi. Les confidences d'un président.