publié le 14/06/2017 à 08:56

Nouvelle Star, émission de 2003 reviendra sur M6 sa chaîne d'origine, à la rentrée prochaine. On connaissait déjà 2 membres du nouveau jury : Benjamin Biolay et Dany Synthé, machine à tubes (Sapés comme jamais de Maître Gims, c'est lui). Et quid des 2 autres ? Le nom de la québécoise Cœur de pirate avait circulé, elle vient effectivement de signer. La 4e mousquetaire s'appelle Nathalie Noennec, elle travaille depuis 30 ans, avec Sinclair, Manoukian, Biolay et s'est occupée de l'image des Rita Mitsouko, Alain Souchon, Renaud, Etienne Daho.



Double exclusivité ce matin, parce que nos deux jurés femmes, celle de 27 ans celle de 52 ans, ne s'étaient jamais vues, la rencontre a eu lieu au micro de RTL : "C'est assez émouvant. Je suis très contente d'être ici et puis de présenter cette nouvelle aventure", démarre Cœur de pirate. "Pour moi, c'est une nouvelle aventure à plein de niveaux, je vis depuis toujours dans l'ombre des artistes et là je vais me révéler au grand public et je suis ravie de m'appuyer sur ma nouvelle collègue", poursuit Nathalie Noennec.

Le jury de Nouvelle Star 2017 est donc au complet avec Benjamin Biolay, Dany Synthé, Cœur de Pirate et Nathalie Noennec. "Je crois que j'ai assez d'expérience, non seulement avec ma carrière aujourd'hui et à travers la maternité pour voir ce que des plus jeunes ont à offrir. Je ne fais qu'écrire des chansons et chanter, mais je crois que c'est peut-être assez pour dire ce que je pense", explique Cœur de pirate. Quant à Nathalie Noennec elle se sent "légitime" dans l'émission "grâce au 30 ans passés dans le milieu [de la musique".