Le monument de la musique française est parti dans la nuit. Vers 2 heures du matin mercredi 6 décembre, un communiqué de Laeticia Hallyday annonce la mort de "son homme". Johnny Hallyday est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans après une immense carrière de plus de 50 ans.



Le professeur David Khayat a accompagné la rock star souffrante depuis le premier jour de sa maladie et jusqu'à ses derniers instants. Refusant de donner des détails médicaux en raison du secret professionnel auquel il est tenu, le médecin "rend hommage à son courage", mercredi 6 décembre.



"Il s'est battu comme un lion, avec détermination et accompagné de Laeticia qui lui a permis de vivre le combat de manière exemplaire, vraiment", confie le cancérologue de l'idole des jeunes au micro de RTL.

Même dans les derniers mois, Johnny Hallyday ne voulait pas abandonner la scène. Après une tournée avec ses Vieilles Canailles, il avait prévu de repartir sur les planches. Il avait promis une tournée en 2018 à ses fans.

"Il souhaitait vraiment refaire une tournée, confirme David Khayat. Mon travail a été de faire en sorte qu'il puisse le faire physiquement, on a fait en sorte qu'il puisse faire toutes les soirées, les concerts". "J'ai fait en sorte qu'il puisse vivre autant que c'était possible et dans les meilleurs conditions", ajoute-t-il.

Et de conclure : "J'ai rarement vu une personnalité de cette qualité humaine, c'était un individu réellement hors du commun. Il a donné sa vie à sa femme et ses enfants, à sa musique, à ses fans".