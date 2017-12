publié le 06/12/2017 à 15:20

C'est un événement majeur, un événement national. Johnny Hallyday est décédé ce mercredi 6 décembre des suites d'un cancer, et dans la foulée les médias ont chamboulé leurs programmes afin de coller à cette incontournable actualité. Luttant contre la maladie depuis plusieurs mois, les chaînes de télévision s'étaient préparées en amont afin de dégainer des éditions spéciales.



Hors chaînes d'informations en continue et radios, TF1 et France 2 ont basculé en édition spéciale avecJean-Pierre Pernaut sur la Une et Julian Bugier sur la Deux. Les deux chaînes feront aussi place à Johnny Hallyday dans la soirée.

TF1 lui rendra hommage avec un JT de 20 Heures spécial Johnny Hallyday, suivi d'un documentaire inédit Johnny Hallyday. Dans la foulée, deux concerts seront diffusés, celui de Bercy en 2013 et Johnny allume le feu au Stade de France de 2012. Mais ce ne sera pas terminé, l'émission Johnny Hallyday, les plus grands duos sera diffusée.

"Nouvelle Star" laisse place à "l'idole des jeunes"

M6 déprogramme le premier prime en public de Nouvelle Star. La chaîne a choisi de consacrer la soirée à Johnny Hallyday en diffusant le concert de 1993 au Parc des Princes, Retiens Ta Nuit. Le live avait été piloté par Renaud Le Van Kim, réalisateur du Grand Journal mais aussi de Nouvelle Star cette saison.



Plus tôt dans la journée, des éditions spéciales seront à l'antenne à 12h15 et 19h45. Et dans le groupe M6, W9 bascule sur la diffusions des clips de Johnny Hallyday jusqu'en début de soirée, avant de passer jeudi en 100% Johnny.



Côté France 2, Johnny, une émission spéciale et présentée par Michel Drucker est programmée. Le lendemain, France 2 déprogramme Laurent Delahousse pour diffuser le documentaire inédit Johnny Hallyday, la France rock'n roll. Le chanteur avait accordé un long entretien en avril dernier au réalisateur Jean-Christophe Rosé et à l'écrivain Daniel Rondeau, à Los Angeles. Il devait à l'origine être diffusé le 12 décembre.

Les musicales en 100% Johnny

Sur la TNT, CSTAR diffusera plusieurs fois dans la journée le documentaire La Story de Johnny : de l'idole à la légende (15h30 et 22h50). À 12h40 et 20h50, le concert au Parc des Princes de 2003 sera proposé, et en fin de soirée les clips de ses plus grands tubes seront diffusés sur la chaîne.



Côté MCM, l'intégral des clips sera passé dans la journée, alors que MCM Top passera un clip toutes les heures. RFM TV de son côté casse sa grille et consacrera 100% des programmes des 3 prochains jours à Johnny Hallyday.



Sur RTL, toute les émissions habituelles seront consacrées à la mort du chanteur, avec dans l'après-midi Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier consacrée à Johnny Hallyday entre 16h et 18h.



Tout au long de la journée, les groupes médias devraient mettre à jour leur grilles afin de proposer des programmes en hommage à Johnny Hallyday.