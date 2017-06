Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 24/06/2017 à 20:45

Le célèbre trio de chanteurs mythiques va se retrouver sur la scène de l'AccorHotels Arena samedi 24 juin pour la deuxième date de sa tournée (après Nîmes le 22). Les 3 légendes livreront un show pour les 20.000 spectateurs de la salle mais également pour les auditeurs de RTL et les téléspectateurs de TF1 qui diffuseront le concert en direct.



Le lieu n'est pas tout à fait choisi au hasard, puisque c'est à Bercy (l'ancien nom de l'AccorHotels Arena) que les Vieilles Canailles ont effectué leur premier concert le 5 novembre 2014. Valérie Zeitoun, l'initiateur du projet, avait alors eu l'idée de rassembler trois grands noms de la chanson française le temps de quelques représentations. Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc avaient alors tenu six représentations à guichets fermés. Les fans avaient très vite été emballés puisque les places s'étaient vendues en quelques heures.