publié le 06/12/2017 à 19:37

Ce sera une soirée télé pas comme les autres. Du genre de celles dont on se souvient car on souhaite passer une dernière soirée avec une idole devenue légende. Johnny Hallyday est décédé ce mercredi 6 décembre des suites d'un cancer, et les hommages pleuvent à travers les témoignagesde ses proches, mais aussi ceux des Français. Et pour cet événement exceptionnel, les chaînes de télévision ont chamboulé leurs programmes.



Ce mercredi soir, les prime time des grandes chaînes seront consacrés à des hommages, à commencer par TF1. Un documentaire inédit Johnny Hallyday, sera proposé par la Une. Il sera suivi de deux concerts de la star. En parallèle, France 2 a confié la soirée à celui qui pouvait sans doute le mieux assurer la tâche, Michel Drucker.



Pour une soirée en chanson, M6 propose de son côté la diffusion en simultané sur RTL d'un concert mythique de Johnny Hallyday, celui au Parc des Princes en 1993. Pour l'occasion, M6 a même déprogrammé Nouvelle Star et la première émission enregistrée en public.



Sur C8, c'est encore un documentaire, Johnny Hallyday : de l'idole à la légende, qui succédera à l'émission hommage en access présentée par Cyril Hanouna. L'autre chaîne du groupe Canal+, CSTAR, diffusera le concert au Parc des Princes de 2003.



Sur Paris Première, un numéro de l'émission Zemmour & Naulleau rendra hommage à Johnny Hallyday mais aussi à Jean D'Ormesson, décédé le mardi 5 décembre d'une crise cardiaque à l'âge de 92 ans.