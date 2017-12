VIDÉO - La légende Johnny Hallyday en 10 chiffres

publié le 06/12/2017 à 19:30

C'est le chanteur de tous les records ou presque. Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017 après 57 années de carrière. Le précurseur du rock français avait fait sa première vraie scène en septembre 1960.



La star a enregistré plus de 1.000 titres et donné au moins 5.000 concerts à travers le monde au cours de plus de 75 tournées. Il est difficile d'estimer le nombre exact de disques de Johnny Hallyday qui se sont écoulés mais l'estimation la plus crédible serait autour de 110 millions. Son single Marie représenterait à lui seul 1 million d'exemplaires vendus.

En plus des ventes records, la légende collectionne aussi les récompenses. Il a reçu 42 disques d'or, 25 disques de platine, 8 disques double platine, 3 disque triple platine et 10 victoires de la musique.



Johnny, c'était aussi 2.000 couvertures de magazines. Dans les années 1960, il est l'une des personnalités françaises les plus photographiées, avec Brigitte Bardot et Charles de Gaulle.