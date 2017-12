et Eléanor Douet

06/12/2017

Une pluie d'hommages pour l'étoile du rock'n'roll français. Johnny Hallyday est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre à 74 ans, après plusieurs mois de combat contre un cancer du poumon. Ses tubes ont accompagné toutes les époques, durant six décennies et ont marqué plusieurs générations de Français.



Eddy Mitchell, Charles Aznavour, Brigitte Bardot... Son entourage et ses amis ont largement réagi à l'annonce de sa mort. Patricia Kaas qui vient juste de fêter son anniversaire en Russie est bouleversée par la nouvelle.

"Je lui dédie toutes mes fleurs, je lui dédie tout mon cœur", a déclaré la chanteuse très émue, sur RTL. "Chaque chanteur a sa façon de donner son amour à son public et lui était de cette génération-là. Cette génération qui ne te donne pas forcément envie de chanter, mais qui te donne envie de te défoncer sur scène. Il restera toujours notre grand Johnny. S'il y a une personne qui a touché l'ensemble des cœurs, en tout cas de la France c'est bien lui", a poursuivi Patricia Kaas.



"J'avais fait un duo avec lui, Toute la musique que j'aime. C'était vraiment au début, ça devait être en 1992 ou 1993. Il y avait Johnny qui chantait Toute la musique en acoustique avec moi, accompagné de Goldman. C'est surtout ce souvenir que je garde", s'est souvenu la chanteuse.