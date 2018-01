publié le 07/01/2018 à 18:01

Une icône s'en est allée au Paradis Blanc. France Gall est décédée dimanche 7 janvier, des suites d'un cancer. Elle avait 70 ans. Il y a trois ans, le 5 juillet 2015, la chanteuse avait accordé une longue interview à RTL, au micro d'Anthony Martin. Elle y évoquait la comédie musicale Résiste, qui sortait cette année-là, mais également sa carrière, son succès et sa relation avec son mari, Michel Berger.



France Gall revenait alors d'une longue période loin des médias, et de son public. L'occasion pour elle de présenter sa comédie musicale, baptisée Résiste, dont la première a eu lieu le 4 novembre 2015. "Je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai fait dans ma vie", avait-elle confié.

Ce spectacle, elle le voyait à l'époque comme un hommage à son compagnon, décédé le 2 août 1992. "Dans le spectacle, il y a un inédit qui est signé Michel Berger et qui sera chanté par Michel Berger", avait annoncé France Gall.

La chanteuse était également revenue sur son succès et sa longue carrière, en partie aux côtés de Michel Berger, grâce à son talent inné de musicienne comme l'ont fait remarquer Alain Souchon et Laurent Voulzy durant l'émission. "Ma vie devait être ce qu'elle a été. On avait quelque chose à faire Michel et moi. Michel ne m'a jamais dit : "Bravo". Il ne disait rien. Et on passait à une autre chanson", a-t-elle déclaré.



Malgré sa victoire à l'Eurovision, en 1965, la carrière de France Gall n'avait pas dépassé les frontières françaises. Ce qu'elle ne regrette pas. "En faisant l'album France en 96, je me suis dit que j'allais faire connaître la musique de Michel un peu ailleurs. Et je me suis rendu compte après l'avoir fini que si je partais promotionner cet album ailleurs, mes enfants seraient seuls. Donc je ne l'ai pas fait. Le plus important est d'être connue dans mon pays", avait conclu France Gall.